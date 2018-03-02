ФОТО и ВИДЕО: В многоквартирном доме в Кохтла-Ярве произошла утечка газа: двое человек умерло, один в больнице

Сегодня днем спасатели получили вызов в один из многоквартирных домов на улице Лехола в Кохтла-Ярве, где произошла утечка газа.

Прибывшие на место спасатели нашли тела двух человек, 48-летней женщины и 28-летнего мужчины. Еще один пострадавший, 52-летний мужчина, был доставлен в больницу.

Один из жителей дома подтвердил Delfi, что двое человек умерло. ”Это хороший дом, где живут приличные и порядочные люди”, — сказал он.

Все началось с того, что утром в 09:36 Идаский спасательный центр получил вызов по адресу Лехола, 4 в связи с плохим самочувствием некоторых жителей. Медики скорой установили, что симптомы похожи на отравление угарным газом. Спасатели вызвали на место представителя AS Gaasivõrgud, и было решено эвакуировать жителей дома. Также был перекрыт газ.

По совету жильцов, спасатели проверили и квартиру на первом этаже, но не обнаружили признаков того, что там мог кто-то находиться. ”В ходе проверки не было установлено, что там находятся люди”, — сказал пресс-секретарь центра.

Затем был вновь произведен замер уровня угарного газа, и поскольку он нормализовался, жителям разрешили вернуться в квартиры.

То, что умерло два человека, стало известно ближе к вечеру, когда пришел сын хозяина квартиры, и в 17:15 была вызвана полиция.

Речь идет о построенном немецкими военнопленными старом двухэтажном доме, в котором 12 квартир. Трагедия произошла в квартире на первом этаже. По словам местного жителя, ее владельцем является мужчина около 60 лет, употребляющий алкоголь, но умеренно. Сейчас он находится в больнице в критическом состоянии. Погибшие — его гости.



Вице-мэр города Нина Алексеева сказала Delfi, что у мэрии имеются социальные площади, где в случае необходимости можно разместить эвакуированных жителей дома. ”Пока никто не обращался, но мэрия готова оказать помощь”, — сказала она.

Комментарий Спасательного департамента

2 марта в 09:21 Центр тревоги получил сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Лехола в Ахтмеской части Кохтла-Ярве стало плохо молодой женщине. Из описаний симптомов можно было предположить, что речь идет об отравление угарным газом. Прибывшие на место спасатели измерили концентрацию угарного газа в квартире и выяснили, что она превышает норму. На место была вызвана газовая служба. Специалисты перекрыли газ, спасатели проветрили помещение и вновь произвели замеры, результаты которых оказались в норме. Также спасатели проверили все квартиры, в которые смогли попасть. Жители были эвакуированы. После этого они произвели замеры в третий раз, и их результаты также были в пределах нормы. Людям было разрешено вернуться в квартиры. На месте остались специалисты газовой службы для выяснения причины утечки. Скорая проверила также 7-месячного младенца, у которого возникли проблемы с дыханием.

Через несколько часов, в 17:13, Центр тревоги получил сообщение о том, что в этом же доме был обнаружен мужчина без сознания и двое человек, не показывающих признаков жизни. Прибывшая на место скорая констатировала факт смерти 48-летней женщины и 28-летнего мужчины и доставила в больницу 52-летнего мужчину, а также проверила еще одного жителя дома, который пожаловался на недомогание.

Согласно проведенным спасателями измерениям, концентрация угарного газа не превышала норму. Квартира, в которой были обнаружены погибшие, находились над той квартирой, из которой поступил утренний вызов. Тогда спасателям не удалось попасть в квартиру, где были позже найдены тела. Утром жители дома сказали спасателям, что хозяина квартиры нет дома. Также спасатели заглянули в окно, но не обнаружили признаков того, что кто-то мог находиться внутри.

Газ в доме будет перекрыт до той поры, пока Департамент технического надзора не закончит экспертизу и не разрешит использование газовых устройств. Вечером спасатели провели еще одно измерение, которое превышения нормы также не выявило. Жителям дома разрешили вернуться в квартиры, но им запрещено использовать газ для отопления и подогрева воды.