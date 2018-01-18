ФОТО и ВИДЕО: В Литве в результате столкновения грузовиков серьезно пострадал гражданин Эстонии

17 января поступило сообщение о том, что в Каунасском районе, на дороге A8, в 2 км от Каунаса столкнулись два ехавших в разном направлении грузовика. Водитель (1964 г.р.) одного из грузовиков был доставлен в больницу. Второй водитель (1987 г.р.) серьезных травм избежал.

Очевидцы ДТП рассказали, что гражданин Польши, управлявший одним из грузовиков, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой грузовой машиной. Водитель BMW X6, чтобы избежать столкновения с тягачами, съехал с дороги (автомобилем управлял гражданин Латвии, 1967 г.р.).

По предварительным данным, водители были трезвыми. На месте происшествия вылилось горючее, поэтому работали спасатели. Серьезные травмы получил гражданин Эстонии. Врачи увезли его в больницу.

Двое других водителей, включая гражданина Латвии, серьезных травм избежали. Врачи Каунасской клиники сообщили, что состояние пострадавшего стабильное.