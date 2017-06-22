ФОТО и ВИДЕО: В Ласнамяэ загорелся многоквартирный дом

Сегодня в 19:29 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Кийве в столичном районе Ласнамяэ.

"Нам сообщили, что из одной квартиры идет черный дым", — сказал пресс-секретарь Спасательного департамента Индрек Хирс.

По его словам, дым распространился и на другие квартиры и чердак. В результате случившегося один человек пострадал, спасатели передали его медикам скорой помощи. По состоянию на девять часов работы по тушению возгорания продолжались.

Причина возгорания выясняется.

В соцсетях распространяется видео с места происшествия.

Очевидцы пишут там же, что пожар очень сильный и полиция оцепила место.