ФОТО и ВИДЕО: В Ласнамяэ горел автобус. Большую часть потушил сам водитель

В группе EZ-дуны! в Facebook около двух часов назад поделились фото и видео дымящегося автобуса номер 67 перед торговым центром Mustakivi в Ласнамяэ.

На видео видно, как из автобуса валит белый дым. К источнику дыма подходит неизвестный мужчина, очевидно, водитель автобуса, который после беглого осмотра отходит оттуда.

Спасательный департамент подтвердил, что в 15:44 Центр тревоги получил сообщение о загоревшемся двигателе автобуса. Люди вышли из автобуса, и большую часть возгорания ликвидировал сам водитель с помощью огнетушителя. Прибывшие на место спасатели закончили тушение и засыпали вытекшее на дорогу масло песком.