ФОТО и ВИДЕО: В Копли полыхает многоквартирный дом — один человек в больнице

В понедельник в 14:02 в Пыхьяский спасательный центр сообщили, что в Пыхья-Таллинне на улице Нису горит квартира в четырехэтажном доме.

В результате случившего в больницу был доставлен один мужчина. Двое человек были осмотрены на месте. Около 15:00 часов спасатели сообщили, что горят также крыша и чердак дома. Как сообщил фотограф Delfi, спасатели приступили к демонтажу крыши.

Несколько читателей Delfi сообщили, что слышали как минимум два взрыва. Также, по словам одного из читателей, на место событий ехали минимум пять скорых, четыре пожарных машины, две полицейских и саперы. Произошло это около 14 часов. В данный момент район накрыло белым дымом, и там неприятно пахнет.

Улица Нису закрыта для движения. Спасатели советуют жителям близлежащих домов закрыть окна.