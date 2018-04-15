ФОТО и ВИДЕО: В Кохтла-Ярве убили несовершеннолетнюю девушку

Вечером на месте трагедии собрались и подруги убитой девочки. Они сказали Delfi, что Настя была очень дружелюбной и что в случившееся невозможно поверить. В свободное время убитая занималась танцами. Также девочки боятся и за свою собственную безопасность, поскольку знают, что преступник пока не найден.

Пресс-конференция полиции:

В 17:30 в Йыхвиском доме полиции состоялась пресс-конференция, на которой о положении дел рассказали руководитель криминального бюро Идаской префектуры Райнет Юусе и старший прокурор Вируской окружной прокуратуры Сирье Мерило.



Юузе сказал, что имеется несколько версий. В том числе не исключается, что жертва знала убийцу.

”К сожалению, в полицию ночью никто не звонил с информацией о криках. Важно, чтобы люди всегда звонили, когда видят”, — сказал он.

Мерило заверила, что работа идет полным ходом. ”Собрано довольно много информации, которая обнародованию не подлежит”, — сказала она и выразила надежду на то, что преступник или преступники будут пойманы как можно быстрее.

Отмечается, что на этот раз девочка ушла из дома без ведома родителей, но это не тот случай, когда подросток постоянно уходит из дома. Как только родители утром обнаружили, что девочки нет, то сразу бросились на поиски.

”Нет причин полагать, что семья могла быть проблемной”, — заверила Мерило.

Использование полицейской собаки результатов не принесло.

На теле девушки обнаружены нанесенные ножом колотые раны. Окончательно причину смерти призвана подтвердить судебно-медицинская экспертиза. Были ли на теле еще какие-то повреждения, полиция на данный момент не комментирует.

После пресс-конференции Йуусе и Мерило подтвердили Delfi, что следов алкоголя или наркотиков в крови девушки не обнаружили. Как уже упоминалось ранее, проблем с ней у родителей не наблюдалось. Еще в субботу вечером она была дома, а утром родители обнаружили, что ее нет.

Сообщение для прессы Департамента полиции и погранохраны:

В воскресенье утром в одном из дворов по улице Пярна в Кохтла-Ярве было обнаружено тело 15-летней девочки с ножевыми ранениями.

В 8.38 в Кохтла-Ярве в полицию поступило сообщение от случайного прохожего, что во дворе на улице Пярна обнаружено тело 15-летней девочки.

По имеющейся сейчас информации, девочка была еще в полночь у себя дома, но ушла, не сообщив об этом своим близким. На месте происшествия сразу же начали работу следователи и криминалисты Идаской префектуры и судмедэксперт.

По словам руководителя криминального бюро Идаской префектуры Райнета Юузе, первые 24 часа после совершения преступления для полиции являются самыми важными. "Вся наша команда работает, чтобы найти убийцу девушки. Сейчас мы работаем над несколькими версиями. Мы считаем вероятным то, что жертва могла знать убийцу", — сказал Юузе.

"Тело девушки нашли в жилом районе и вполне возможно, что кто-то мог что-то видеть или слышать. Пожалуйста, если у вас есть какая-либо информация, передайте ее полиции по номеру 112. Сейчас важен любой фрагмент информации", — добавил руководитель криминального бюро.

Полиция начала уголовное делопроизводство по статье 114 Пенитенциарного кодекса ("Убийство при отягчающих обстоятельствах").