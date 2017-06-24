ФОТО И ВИДЕО: В Каламая полыхала легковушка

В субботу спасатели получили вызов в Пыхья-Таллинн на улицу Яху. Там полыхал легковой автомобиль.
Причины возгорания пока неизвестны.
Tallinn, Квартира, 72 000 EUR
Harku vald, Квартира, 118 000 EUR
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В субботу спасатели получили вызов в Пыхья-Таллинн на улицу Яху. Там полыхал легковой автомобиль.
Причины возгорания пока неизвестны.
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