ФОТО И ВИДЕО: В Каламая полыхала легковушка

В субботу спасатели получили вызов в Пыхья-Таллинн на улицу Яху. Там полыхал легковой автомобиль.
Причины возгорания пока неизвестны.
Jõhvi, Квартира, 75 000 EUR
Hanila vald, Земля, 59 000 EUR
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В субботу спасатели получили вызов в Пыхья-Таллинн на улицу Яху. Там полыхал легковой автомобиль.
Причины возгорания пока неизвестны.
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