24.06.2017, 20:48

ФОТО И ВИДЕО: В Каламая полыхала легковушка

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rus.delfi.ee
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В субботу спасатели получили вызов в Пыхья-Таллинн на улицу Яху. Там полыхал легковой автомобиль.

Причины возгорания пока неизвестны.

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