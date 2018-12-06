ФОТО и ВИДЕО: В Кадриорге загорелся деревянный дом: два человека погибли, четыре доставлены в больницу

Прибывшие на место спасатели обнаружили на первом этаже полыхающего открытым огнем здания два тела. Еще четверых пострадавших доставили в больницу.

Delfi lugeja

По предварительным данным, в квартирах не было дымовых датчиков. Возгорание началось в квартире на первом этаже, где и погибли люди. Далее огонь распространился на второй этаж и крышу.

Delfi lugeja

Точные обстоятельства будут выяснены в ходе расследования.

