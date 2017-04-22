ФОТО и ВИДЕО: В ходе преследования полицейская машина сбила мотоциклиста

Вчера ночью в Таллинне полицейский патруль преследовал мотоциклиста, который проигнорировал знак остановиться.

В ходе преследования произошла авария — полицейская машина Volkswagen Kombi врезалась в мотоцикл BMW. Авария произошла 21 апреля, примерно в 23:29 на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Вана-Куули. За рулем мотоцикла находился 22-летний мужчина, за рулем Volkswagen Kombi — 25-летний мужчина.

В результате столкновения мотоцикл упал в правую сторону, мотоциклист и 22-летняя пассажирка тоже упали. Пострадавших доставили в больницу.

