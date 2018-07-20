ФОТО и ВИДЕО: В Харьюмаа столкнулись карета скорой помощи и микроавтобус

Сегодня вечером в Мурасте в Харьюмаа столкнулись скорая и микроавтобус, пострадали один человек, остальные пять отделались испугом.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказал Delfi, что авария произошла в 18:38 на Раннамыйза теэ в Мурасте, где столкнулись карета скорой помощи и микроавтобус Citroen Berlingo.

В результате столкновения скорая перевернулась на бок, а Citroen Berlingo вылетел в кювет.

Движение на месте аварии нарушено.

По предварительным данным, мигалки скорой были включены.

В аварии пострадала управлявшая Citroen женщина. Находившаяся в карете скорой в качестве пациентки женщина и трое работников скорой не пострадали.

Главный врач Таллиннской скорой Рауль Адлас сказал Delfi, что пациент и работники скорой не пострадали, но были осмотрены на предмет повреждений. Пациентку доставили в больницу на другой машине.