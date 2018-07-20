20.07.2018, 19:18

ФОТО и ВИДЕО: В Харьюмаа столкнулись карета скорой помощи и микроавтобус

 (53)
обновлено в 20:10
rus.delfi.ee
EST 8

Сегодня вечером в Мурасте в Харьюмаа столкнулись скорая и микроавтобус, пострадал один человек.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказал Delfi, что авария произошла в 18:38 на Раннамыйза теэ в Мурасте, где столкнулись карета скорой помощи и микроавтобус Citroen Berlingo.

В результате столкновения скорая перевернулась на бок, а Citroen Berlingo вылетел в кювет.

Движение на месте аварии было нарушено.

По предварительным данным, мигалки скорой были включены.

В аварии пострадала управлявшая Citroen женщина. Находившаяся в карете скорой в качестве пациентки женщина и трое работников скорой не пострадали.

Главный врач Таллиннской скорой Рауль Адлас сказал Delfi, что пациент и работники скорой не пострадали, но были осмотрены на предмет повреждений. Пациентку доставили в больницу на другой машине.

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