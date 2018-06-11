11.06.2018, 19:08

ФОТО и ВИДЕО: В Харьюмаа произошел крупный лесной пожар, полыхают 160 га

 (31)
дополнено в 21:04
rus.delfi.ee
EST 19
Vikipalus põleb 150 ha metsa
Vikipalus põleb 150 ha metsaFoto: Päästeamet

Вчера в Википалу загорелся лес, к сегодняшнему дню площадь возгорания составляет 160 га. Спасателям пожар помогают тушить Кайтселийт, волонтеры, а также резервная спасательная группа.

В общей сложности в тушении пожара задействованы около 120 человек и вертолет Департамента полиции и погранохраны. Из-за ветра площадь пожара увеличивается, еще до обеда площадь возгорания составляла около 40 га.

Корреспонденты Delfi находятся в деревне Мустйыэ. "Деревня объята дымом. Небо темное, солнца не видно. Распространяется едкий запах, как будто кто-то поджог бумагу или мусор", - описывает журналист и добавляет, что в воздухе летает пепел.

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