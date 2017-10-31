ФОТО и ВИДЕО: В центре Таллинна полиция открыла стрельбу по размахивавшему ножами мужчине, он скончался в больнице

Полиции пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить мужчину, который угрожал ножами в центре Таллинна.

Пыхьяская префектура сообщила Delfi, что в 11:10 поступило сообщение о том, что по улице Харью передвигается мужчина с двумя ножами в руках, делающий странные движения и пугающий людей.

Отреагировавшие на вызов сотрудники правопорядка приказали ему положить нож на землю, что он несколько раз проигнорировал. После чего был сделан предупреждающий выстрел в воздух, который мужчина также проигнорировал.

Затем мужчина начал приближаться с ножами в руках к полицейским, после чего они были вынуждены остановить его, используя служебное оружие.

Мужчина получил тяжкие повреждения и его доставили в больницу, где он скончался около 12 часов.

Ни полицейские, ни другие люди не пострадали. Опасности для людей нет. Полиция выясняет сейчас точные обстоятельства происшествия.

Место инцидента между церковью Яани и кисоком R-kiosk на площади Вабадузе перекрыто.