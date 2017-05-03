ФОТО и ВИДЕО: В центре Таллинна на крыше дома вспыхнул пожар

В Таллинне, в расположенном на Тартуском шоссе доме вспыхнул пожар. Очаг возгорания находится на крыше, есть опасность, что пожар распространится на чердак.
Здание находится на Тартуском шоссе, за клубом Sossi. Сообщение о пожаре в Центр тревоги поступило около 18:00. По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, есть опасность, что пожар распространится на чердак здания.
Спасатели пытаются взять огонь под контроль.
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