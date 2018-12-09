ФОТО И ВИДЕО: В центре Нарвы сгорел дом

Сегодня в Нарве рядом с торговым центром Astri сгорел заброшенный частный дом.
По информации Спасательного департамента, никто не пострадал. В здании давно никто не проживал.
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Сегодня в Нарве рядом с торговым центром Astri сгорел заброшенный частный дом.
По информации Спасательного департамента, никто не пострадал. В здании давно никто не проживал.
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