09.12.2018, 18:21

ФОТО И ВИДЕО: В центре Нарвы сгорел дом

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rus.delfi.ee
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Сегодня в Нарве рядом с торговым центром Astri сгорел заброшенный частный дом.

По информации Спасательного департамента, никто не пострадал. В здании давно никто не проживал.

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