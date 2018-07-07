07.07.2018, 15:06

ФОТО и ВИДЕО: Сын поджигателя дома певицы: отец злоупотребляет алкоголем. Мы с матерью боимся, что будет, если его отпустят

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rus.delfi.ee
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Сын Айвара, который ночью поджег дом семьи певицы Хедвиг Хансон, Роланд рассказал Delfi, что, употребляя алкоголь, отец становится агрессивным. Только неделю назад мужчина напал на свою жену, которой он подбил глаз и которой затем поранил ножом руку. Теперь семья поджигателя со страхом ждет, что будет, если полиция отпустит мужчину обратно домой.

На видео Роланд упоминает, что понимает шок Хедвиг Хансон: в доме спят маленькие дети и приходит мужчина, который обливает дом бензином и поджигает его.

По словам Роланда, он пришел ночью домой и, к своему удивлению, обнаружил, что дом соседей горит и спасатели его тушат. Пойдя выяснить, в чем дело, он узнал, что дом Хансонов поджег его собственный отец.

Сын отметил, что, выпивая, отец становится агрессивным и делает вещи, о которых позднее и сам жалеет. Но в то время, когда он зациклен, он не понимает, что он делает. Никакой вражды с семьей Хансонов у Айвара действительно до сих пор не было, подтвердил Роланд слова Хедвиг Хансон. "Когда отец пьет, он становится безумным", — признал сын.

По словам сына, отец почему-то взял трактор-газонокосилку, поехал к соседям и поджег дом Хансонов.

Вокруг дома Хансонов еще сегодня днем витал сильный запах бензина и дыма. Картина довольно неутешительная. Заднюю стену дома спасатели в ходе работ по тушению частично вскрыли, потому что огонь просочился под обшивку.

Жители деревни Тухалаане сказали Delfi, что для них случившееся ночью просто немыслимо. До сих пор идиллическая деревня в Южной Эстонии была очень спокойным местом для жизни. Жители древни держатся вместе, и чувство товарищества велико.

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