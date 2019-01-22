ФОТО и ВИДЕО: Суд приговорил убившего сокамерника мужчину к 10 годам тюрьмы

Началом отбывания наказания будет считаться задержание Стейнберга в качестве подозреваемого 6 июля 2018 года, когда он, согласно обвинению, совершил преступление.

При назначении наказания суд учитывал то, что Стейнберг совершил убийство мучительным способом.

Стейнбергу придется оплатить процессуальные расходы на общую сумму 2242 евро.

У Стейнберга нет действующих уголовных наказаний, но за проступки его ранее наказывали неоднократно.

Стороны могут сообщить о желании обжаловать сегодняшнее решение в Тартуском окружном суде в течение семи дней.