06.04.2018, 10:19

ФОТО и ВИДЕО: Странный инцидент в Палдиски: с обрыва Пакри в море упал автомобиль BMW

 (48)
дополнено в 13:20
rus.delfi.ee
EST 22

Сегодня ночью со скалистого берега возле маяка Пакри в Палдиски в море упал автомобиль BMW. Людей в машине обнаружено не было. Странно и то, что у транспортного средства отсутствуют номерные знаки.

Сообщение об инциденте поступило в полицию в 00:19. На данный момент у полиции нет информации относительно того, находились ли в транспортном средстве люди. Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марие Аава сказала, что спасатели ночью провели поисковую операцию с привлечением вертолета, но из-за темноты, тумана и ветра ее пришлось свернуть.

Автомобиль отнесло на 10-15 метров от берега. Около 11 часов на место прибыл кран, чтобы вытащить транспортное средство. Водолазы установили, что людей в автомобиле нет. Около 13 часов автомобиль был доставлен на берег.

У транспортного средства отсутствуют номерные знаки. Подушки безопасности раскрыты.

На берегу была обнаружена собака, которая может принадлежать владельцу автмобиля либо кому-то, кто связан с инцидентом. Животное было доставлено к ветеринару для проверки на наличие чипа.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

ТОП 5: откройте для себя Эстонию и проведите мини-отпуск в спа
Небольшое весеннее расслабление пойдет всем на пользу, а лучшее место для этого, конечно же, спа. Привлекает ли вас столичный шум или гул летней столицы? Или скучаете по Хаапсалу, Тойла или Тарту? Спа ждет вас!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО и ВИДЕО: Странный инцидент в Палдиски: с обрыва Пакри в море упал автомобиль BMW

06.04.2018
Сегодня ночью со скалистого берега возле маяка Пакри в Палдиски в море упал автомобиль BMW. Людей в машине обнаружено не было. Странно и то, что у транспортного средства отсутствуют номерные знаки.
Подробнее

Британский журналист — Кальюлайд: вы верите, что отравление Скрипалей — дело рук России?

06.04.2018
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на прошлой неделе дала интервью британскому телеканалу Channel 4. Ее, помимо прочего, спросили: верит ли она, что за отравлением Скрипалей стоит напрямую Россия?
Подробнее

-40% Esprit Meeste käekell ES106381002
129,60 €
77,76 €
-20% Meeste käekell Police LEAGUE PL.15040XCYR/01
129,- €
103,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100055
169,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
-10% Meeste käekell Jacques Lemans 1-1769B
137,- €
123,30 €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €

Не выкидывайте наклейки! Выйдет еще один дополнительный тираж книги "Наша Эстония"

06.04.2018
Все 33 тысячи экземпляров книги Maxima "Наша Эстония" быстро разошлись с прилавков, а те, кто не успел ее приобрести, даже инициировали петицию для печати нового тиража. Maxima от этой идеи отказалась, но автор книги Эпп Петроне и издательство Petrone Print решили сами выпустить еще один дополнительный тираж.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


”У меня просто нет слов!” Специалист остро раскритиковал новую пенсионную реформу

06.04.2018
Вице-канцлер Министерства финансов по вопросам налоговой и таможенной политики Дмитрий Егоров остро раскритиковал новую пенсионную реформу, которую вчера одобрило правительство. Точнее, одну его часть: первая пенсионная ступень будет соотноситься со стажем, а не с официально полученной зарплатой.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ