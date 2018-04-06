ФОТО и ВИДЕО: Странный инцидент в Палдиски: с обрыва Пакри в море упал автомобиль BMW

Сегодня ночью со скалистого берега возле маяка Пакри в Палдиски в море упал автомобиль BMW. Людей в машине обнаружено не было. Странно и то, что у транспортного средства отсутствуют номерные знаки.

Сообщение об инциденте поступило в полицию в 00:19. На данный момент у полиции нет информации относительно того, находились ли в транспортном средстве люди. Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марие Аава сказала, что спасатели ночью провели поисковую операцию с привлечением вертолета, но из-за темноты, тумана и ветра ее пришлось свернуть.

Автомобиль отнесло на 10-15 метров от берега. Около 11 часов на место прибыл кран, чтобы вытащить транспортное средство. Водолазы установили, что людей в автомобиле нет. Около 13 часов автомобиль был доставлен на берег.



У транспортного средства отсутствуют номерные знаки. Подушки безопасности раскрыты.

На берегу была обнаружена собака, которая может принадлежать владельцу автмобиля либо кому-то, кто связан с инцидентом. Животное было доставлено к ветеринару для проверки на наличие чипа.