10.01.2018, 08:41

ФОТО И ВИДЕО: Шайка воровала дорогущие инструменты и стройматериалы. Смотрите, как задержали злодеев

 (7)
rus.delfi.ee
EST

Предприятия в сфере строительства скупали и, возможно, даже заказывали у шайки воров рабочие инструменты и строительные материалы.

В течение последнего года воры украли почти полсотни дорогостоящих инструментов, ”работая” как в Таллинне и Харьюмаа, так и в Финляндии. В числе скупщиков краденного были и владельцы предприятий, чей оборот — в районе миллиона евро.

Весной прошлого года строительные предприятия накрыло волной грабежей. Курьез ситуации — в том, что дорогостоющую технику украли даже со стройки здания суда.

Воров задержали в ноябре. Следствие по делу сейчас находится в начальной стадии, полиция и прокуратура немногословны.

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