ФОТО И ВИДЕО с места происшествия: В результате стрельбы в Копли пострадали двое работников охранной фирмы

В воскресенье около 11:10 центр тревоги получил сообщение о том, что в таллиннском район Копли, на Коплиских линиях, произошла стрельба, пострадали двое охранников. Оба находятся в тяжелом состоянии.

По имеющейся на данный момент информации, работники охранной фирмы получили вызов и прибыли к заброшенному зданию на Коплиских линиях. В результате мужчины 37 и 62 лет получили огнестрельные ранения. Скорая доставила их в больницу, оба мужчины в тяжелом состоянии.

В район были направлены дополнительные полицейские силы. Полиция также работает на месте, собирают улики и проверяют местность. На данный момент задержан один мужчина, внешность которого подходила под описание предполагаемого стрелявшего. Его связь с происшествием проверяется.

Сейчас полиции известно, что мужчина самовольно проник в заброшенное здание. Следствие выяснит его мотивы и обстоятельства, приведшие к стрельбе. У полиции сейчас нет оснований полагать, что людям, находящимся в районе происшествия, что-либо может угрожать, заверил Вейко Рандлане, руководитель оперативной группы Пыхьяской префектуры.

Полиция просит всех, кто заметил или заметит в данном районе что-то подозрительное, либо тех, у кого есть информация о произошедшем, сообщить ее по номеру 112.

По факту случившегося начало уголовное производство, которым руководит Пыхьяская окружная прокуратура и которое проводит криминальное бюро Пыхьяской префектуры.