ФОТО И ВИДЕО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В парке Таммсааре на месте раскопок погиб работник, возможно, он родом из Украины(47)
В столичном парке Таммсааре на месте раскопок старого рынка произошел обвал, в результате которого погиб рабочий.
В столичном парке Таммсааре на месте раскопок старого рынка произошел обвал, в результате которого погиб рабочий.
Сообщение в Центр тревоги поступило в 16:46. В Спасательном департаменте Delfi подтвердили, что один работник погиб.
По данным Delfi, погибший — мужчина средних лет, возможно, он родом из Украины.
Строительные работы проводит фирма Astlanda. Специалист по безопасности Astlanda Ассо Вилкс сказал Delfi, что сейчас фирма не может дать детальные комментарий относительного произошедшего. Однако он отметил, что сейчас фирма выясняет, что произошло и по какой причине.
По его словам, погибший — работник субподрядчика.
Во время спасательных работ обвалилась еще одна часть строения.
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