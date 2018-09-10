ФОТО И ВИДЕО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В парке Таммсааре на месте раскопок погиб экскаваторщик. Возможно, он родом из Украины(63)
В столичном парке Таммсааре на месте раскопок старого рынка произошел обвал, в результате которого погиб экскаваторщик.
В столичном парке Таммсааре на месте раскопок старого рынка произошел обвал, в результате которого погиб экскаваторщик.
Сообщение в Центр тревоги поступило в 16:46. В Спасательном департаменте Delfi подтвердили, что один работник погиб.
По данным Delfi, погибший — мужчина средних лет, возможно, он родом из Украины. Во время происшествия погибший был один. Он находился между двумя старыми стенами, которые планировалось восстановить.
Строительные работы проводит фирма Astlanda. Специалист по безопасности Astlanda Ассо Вилкс сказал Delfi, что сейчас фирма не может дать детальные комментарий относительного произошедшего. Однако он отметил, что сейчас фирма выясняет, что произошло и по какой причине.
По его словам, погибший — работник субподрядчика.
Во время спасательных работ обвалилась еще одна часть строения, поэтому понадобилось еще пару часов, до того, как спасатели добрались до мужчины. Он находился в экскаваторе. Кабина была с открытым верхом.
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