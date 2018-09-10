10.09.2018, 17:22

ФОТО И ВИДЕО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В парке Таммсааре на месте раскопок погиб экскаваторщик. Возможно, он родом из Украины

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дополнено в 21:14
rus.delfi.ee
EST 47

В столичном парке Таммсааре во время строительных работ на месте старого рынка произошло обрушение сводов старого здания. В результате происшествия погиб экскаваторщик.

Сообщение в Центр тревоги поступило в 16:46. В Спасательном департаменте Delfi подтвердили, что один работник погиб.

По данным Delfi, погибший — мужчина средних лет, возможно, он родом из Украины. Во время происшествия погибший был один. Он находился между двумя старыми стенами, которые планировалось восстановить.

Строительные работы проводит фирма Astlanda. Специалист по безопасности Astlanda Ассо Вилкс сказал Delfi, что сейчас фирма не может дать детальные комментарий относительного произошедшего. Однако он отметил, что сейчас фирма выясняет, что произошло и по какой причине.

По его словам, погибший — работник субподрядчика.

Во время спасательных работ обвалилась еще одна часть строения, поэтому понадобилось еще пару часов, до того, как спасатели добрались до мужчины. Он находился в экскаваторе. Кабина была с открытым верхом.

Таллинская городская управа выражает соболезнование близким и коллегам погибшего сегодня во время работ в парке Таммсааре строителя.

"Пока трудно сказать, - сообщил мэр Таллинна Таави Аас, - какова причина обрушения. Ответ на это должно дать следствие. Ясно, что за безопасность на стройплощадке несет ответственность строительное предприятие. Сейчас идет сбор информации, были ли в достаточной степени на стройплощадке соблюдены правила техники безопасности".

Сохранение сводов старого здания рынка было требованием Департамента охраны памятников старины, поскольку речь идет о памятнике истории.

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