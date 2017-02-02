ФОТО и ВИДЕО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В центре Таллинна произошла стрельба, полиция разыскивает троих

Сегодня в центре Таллинна, в квартале Ротерманни произошла стрельба, был ранен человек. Пострадавшего доставили в больницу.

Сегодня около 14:00 в Центр тревоги поступило сообщение, что в расположенном центре Таллинна на улице Розени отеле произошла стрельба. По первоначальным данным, стреляли из предмета, похожего на оружие. 45-летний мужчина получил ранение в ногу. Жизнь пострадавшего вне опасности, его доставили в больницу.

Полиция разыскивает троих человек, которые направились с улицы Розени в сторону Нарвского шоссе. У полиции нет основний предполагать, что разыскиваемые мужчины могут быть опасными для общества.

Как предполагается, стрелял мужчина, которому около 50 лет. Мужчина лысый, в серых брюках. С ним могут быть еще двое мужчин: один в коричневой кожаной куртке, другой в черном полупальто.

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В этот район стянуты дополнительные силы, на месте работает полиция. В данный момент в качестве подозреваемого никто не задержан.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Вейко Рандлайне сказал, что стражи порядка сейчас работают прежде всего над задержанием подозреваемых. ”В данный момент известно, что подозреваемых может быть трое. Нет основания полагать, что окружающие могут быть в опасности. Просим всех, кто в этом районе увидит что-то подозрительное, незамедлительно сообщить об этом по номеру 112”, — просит Рандлайне.

Стрельба произошла во время, когда в отеле находились и другие постояльцы. Сейчас свидетелей опрашивают полицейские. Также просматриваются записи с камер видеонаблюдения.

По первоначальным данным, был произведен один выстрел.

Как сказала старший Пыхьяский окружной прокурор Саския Каськ, на данный момент предполагается, что причиной данного инцидента стало выяснение отношений.

Полиции уже известен круг подозреваемых, однако еще никто не задержан.