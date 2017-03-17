ФОТО и ВИДЕО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: На Саарема в результате пожара в доме погиб мужчина

Сегодня ночью на Сааремма, в деревне Каарма произошел пожар в двухэтажном жилом доме. В результате пожара в доме погиб 45-летний мужчина.

Сообщение о пожаре в Центр тревоги поступило в 00:45. По прибытию спасателей на место происшествия, дом полыхал открытым пламенем. Также горела машина, которая была припаркована примерно в 5 метрах от дома. Огонь распространился по всему дому настолько сильно, что войти в здание спасатели уже не могли.

Около дома, рядом с лестницей спасатели обнаружили погибшего 45-летнего мужчину. Из дома самостоятельно выбрались мать с детьми. Они спали на втором этаже, их разбудил дымовой датчик.

Причина пожара будет установлена в ходе расследования.