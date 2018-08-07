07.08.2018, 12:40

ФОТО и ВИДЕО С ДРОНА: Вчерашнюю аварию с летальным исходом в Рапламаа совершила машина Taxify

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водитель мог заниматься сторонними делами
rus.delfi.ee
EST

Поздним вечером понедельника в Рапламаа произошло тяжкое ДТП, в результате которого скончался 29-летний мужчина, ехавший на легковом автомобиле. 48-летнего водителя фургона, с которым произошло столкновение, доставили в больницу.

По словам руководителя патрульной службы Раплаского отделения полиции Маргуса Калдма, легковой автомобиль почти сравнялся с грузовиком, когда вдруг неожиданно съехал на встречную полосу.

”На основании собранных к настоящему моменту доказательств можно предположить, что водитель мог заниматься за рулем сторонними вещами”, — отметил страж порядка.

Также выяснилось, что водитель легковушки был не пристегнут. В результате столкновения он вылетел из машины и от полученных травм скончался на месте. Транспортное средство было полностью деформировано.

”Когда вы начинаете поездку, то вы берете на себя ответственность за то, чтобы и вы, и другие участники движения в безопасности добрались до место назначения. Если вы возьмем за привычку руководствоваться этим принципом и будет поступать соответствующим образом, то на прямой дороге с хорошим покрытием и видимостью авария происходить не должно”.

Находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, выяснит экспертиза.

Автомобиль принадлежал сервису по вызову такси.

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07.08.2018
Поздним вечером понедельника в Рапламаа произошло тяжкое ДТП, в результате которого скончался 29-летний мужчина, ехавший на легковом автомобиле. 48-летнего водителя фургона, с которым произошло столкновение, доставили в больницу.
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