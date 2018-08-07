ФОТО и ВИДЕО С ДРОНА: Вчерашнюю аварию с летальным исходом в Рапламаа совершила машина Taxify

По словам руководителя патрульной службы Раплаского отделения полиции Маргуса Калдма, легковой автомобиль почти сравнялся с грузовиком, когда вдруг неожиданно съехал на встречную полосу.



”На основании собранных к настоящему моменту доказательств можно предположить, что водитель мог заниматься за рулем сторонними вещами”, — отметил страж порядка.

Также выяснилось, что водитель легковушки был не пристегнут. В результате столкновения он вылетел из машины и от полученных травм скончался на месте. Транспортное средство было полностью деформировано.

”Когда вы начинаете поездку, то вы берете на себя ответственность за то, чтобы и вы, и другие участники движения в безопасности добрались до место назначения. Если вы возьмем за привычку руководствоваться этим принципом и будет поступать соответствующим образом, то на прямой дороге с хорошим покрытием и видимостью авария происходить не должно”.

Находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, выяснит экспертиза.

Автомобиль принадлежал сервису по вызову такси.