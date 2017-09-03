ФОТО И ВИДЕО: Рядом с площадью Вабадузе Audi перевернулась на крышу. Находившиеся в машине сбежали

Рядом с площадью Вабудазе и Kaarli Grill автомобиль Audi перевернулся на крышу вечером 2 сентября.

Вероятно, люди в ДТП не пострадали, но к прибытию полиции на месте происшествия уже никого не находилось.

По словам пресс-представителя полиции, дорожный инцидент произошел в 21.55.

”Пострадавших в ДТП нет. Полиция устанавливает, кто ехал в автомобиле. Одного из находившихся в машине помогла найти служебная собака. Управлял ли он автомобилем, пока неизвестно”, — сообщили в полиции.