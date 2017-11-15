15.11.2017, 12:56

ФОТО и ВИДЕО: Пьяный водитель попросил полицию проверить его на алкоголь, а потом умчался со скоростью 150 км в час

 (5)
rus.delfi.ee
EST

Сегодня ночью в Валгаское отделение полиции пришел мужчина по имени Максим и стал утверждать, что у него в Латвии угнали автомобиль.

Также он попросил провести ему тест на трезвость, который показал тяжелое алкогольное опьянение. Это не помешало ему однако после выхода из здания вновь сесть за руль.
.

PPA

Полицейские последовали за автомобилем, но водитель лишь добавил скорости, которая местами превышала 150 км/ч. В итоге мужчина въехал на территорию, где велись дорожные работы. На неровной поверхности у автомобиля отвалился передний мост, сработала подушки безопасности и машина остановилась.

PPA

В ходе инцидента пострадал водитель и его пассажир-собутыльник.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии