15.07.2018, 09:20

ФОТО И ВИДЕО: Пропавший на озере Вильянди мужчина найден — он утонул

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rus.delfi.ee
EST 8
Galerii: 25 pilti
Viljandi järvest otsitakse inimest Foto: Kenno Soo

В субботу вечером, в 9-м часу, в Центр тревоги поступило сообщение, что на озере Вильянди пропал человек. В начале 11-го его обнаружили утонувшим.

Сначала спасатели работали на лодке, на берегу ожидали две кареты скорой помощи и одна пожарная машина. Поиски на воде не увенчались успехом, и были продолжены под водой.

В 22.10 мужчина был обнаружен утонувшим. По предварительным данным можно сказать только то, что погиб именно мужчина. Что предшествовало трагедии, должно выясниться в ходе расследования.

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