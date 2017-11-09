ФОТО и ВИДЕО: Пропавшего в Пярну Йоханнеса ищут в реке при помощи эхолокатора

Пропавший ночью 29 октября в Пярну 19-летний Йоханнес до сих пор не найден, сейчас его ищут в реке Пярну при помощи эхолокатора.

Параллельно полиция продолжит сбор информации о его передвижениях.



Йоханнес ушел 29 октября ночью в 4:26 из ночного клуба Vaarikas. В 5:09 Йоханнес мог встретиться с двумя девушками. С ними связались, и, как утверждается, Йоханнес хотел связаться с друзьями, но у него не было возможности позвонить.

Полиция установила, что последний сигнал мобильного телефона Йоханнеса в ту же ночь поступил из центра Пярну около 3 часов ночи и после этого телефон молодого человека был выключен.