Центр тревоги получил сообщение о пожаре в 19:04.

По прибытии спасателей на место языки пламени вырывались через окно и крышу. Огонь сделал дом не пригодным для жилья.

На происшествие отреагировали спасатли Пайде, Пылтсамаа и Сууре-Яани.

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