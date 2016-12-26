Центр тревоги получил сообщение о пожаре в 19:04.
По прибытии спасателей на место языки пламени вырывались через окно и крышу. Огонь сделал дом не пригодным для жилья.
На происшествие отреагировали спасатли Пайде, Пылтсамаа и Сууре-Яани.
В Ярвамаа в Имавере сегодня вечером загорелся одноэтажный жилой дом. Жившая в здании женщина выбралась самостоятельно, а пожилой мужчина погиб.
Центр тревоги получил сообщение о пожаре в 19:04.
По прибытии спасателей на место языки пламени вырывались через окно и крышу. Огонь сделал дом не пригодным для жилья.
На происшествие отреагировали спасатли Пайде, Пылтсамаа и Сууре-Яани.