ФОТО и ВИДЕО: При пожаре в Ярвамаа погиб пожилой мужчина

В Ярвамаа в Имавере сегодня вечером загорелся одноэтажный жилой дом. Жившая в здании женщина выбралась самостоятельно, а пожилой мужчина погиб.