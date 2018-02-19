ФОТО и ВИДЕО: Пожар в торговом центре Rocca al Mare потушен. Ни люди, ни автомобили не пострадали

В 9:56 в Центр тревоги поступило сообщение, что в торговом центре Rocca al Mare произошло возгорание в вентиляционной шахте. К настоящему моменту пожар потушен, спасители больше очагов возгорания не нашли.

Посетителей центра просили покинуть здание.

По словам пресс-секретаря Citycon Линды Эйхлер, занимающегося обслуживанием ТЦ Rocca al Mare, очаг возгорания был взят под контроль. Позже, однако, выяснилось, что огонь перебросился на парковку на крыше.

”Сейчас утро понедельника, и в торговом центре сравнительно мало — около сотни — посетителей. Конечно, запустилась автоматически и собственная система тушения; поэтому после окончания работ мы сможем оценить нанесенный имущественный ущерб”, — добавила Эйхлер.

Никто не пострадал. Торговый центр приносит извинения за случившееся. ”Мы откроемся только тогда, когда здание будет абсолютно безопасно для посетителей”.

Ни один автомобиль на парковке также не пострадал. К настоящему моменту пожар на парковке потушен, но спасатели проверяют, есть ли еще очаги возгорания.

На месте работают пожарные, спасатели, скорая и полиция. Позже стало известно, что спасатели больше очагов пожара не нашли.