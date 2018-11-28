ФОТО и ВИДЕО: Полиция задержала мужчину, размахивавшего ножом в отеле "Виру"

Согласно сообщению, поступившему в 17:10, мужчина позже направился в сторону парка Таммсааре. Полиция также получила информацию, что затем он сел на автобус, направляющийся в сторону Ласнамяэ.

Полиция остановила автобус и задержала 45-летнего мужчину, применив силу и наручники. Задержанные известен полиции за предыдущие нарушения.

В результате инцидента никто не пострадал. Причина поведения мужчины пока неизвестна.