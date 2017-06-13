ФОТО И ВИДЕО: Полиция устанавливает личность подозреваемого в совершении разбоя мужчины

Криминальное бюро Пыхьяской префектуры просит помощи в установлении личности мужчины, который подозревается в совершении разбоя в Таллинне.

7 мая около 2 часов ночи в Таллинне, в парке Таммсааре на площади Виру 22-летнего мужчину ударили сзади твердым предметом. После этого завязалась потасовка и напавший потребовал деньги, угрожая похожим на оружие предметом. Пострадавший отдал напавшему 20 евро.

7 мая около 3:30 сообщили о разбое на улице Лийвалайа. Подозреваемый направил похожий на оружие предмет к виску 36-летнего мужчины. У пострадавшего не было при себе денег, поэтому подозреваемый заставил пострадавшего снять 200 евро в банкомате на Рявала пуйестеэ.

По оценке следователей, почерк указывает на то, что в обоих случаях мог действовать один и тот же человек. Рост подозреваемого в разбое молодого человека — примерно 170 см, он худощавого телосложения. На нем могли быть куртка с капюшоном черного цвета и светлые джинсы.

По словам ведущего следователя криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Вареса, особенно жестокими эти разбои делает обстоятельство, что пострадавшим угрожали похожим на оружие предметом. „Сейчас неизвестно, было ли это огнестрельное или пневматическое оружие, либо это был стартовый пистолет. Так как пневматическое оружие похоже на огнестрельное оружие, пострадавшие ощущали реальную угрозу своей жизни. Мы расследуем эти случаи как вооруженный разбой", — добавил Варес.

Полиция просит всех, кто узнал изображенного на фото и видео молодого человека или у кого есть информация о его возможных преступлениях, сообщить об этом по номеру криминального бюро Пыхьяской префектуры 5343 0782.