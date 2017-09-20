ФОТО и ВИДЕО: Полиция нашла у мужчины более 20 килограммов марихуаны

Этой весной 31-летний Миворт Вайга была задержан полицией во время передачи наркотиков. В понедельник суд приговорил его к восьми годам тюремного заключения. Смотрите, что нашла полиция во время обыска.

При обыске у Вайга дома было обнаружено большое количество наркотических средств: более 20 килограммов марихуаны, более 200 граммов гашиша и почти 200 граммов порошка с содержанием кокаина.

Доход с реализации такого количества марихуаны превысил бы 400 000 евро, а кокаина — 16 000 евро.

По словам Пыхьяской префектуры, им удалось разбить международную сеть наркоторговцев, через которую в Эстонию попадало большое количество марихуаны.