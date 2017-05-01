ФОТО и ВИДЕО: Полицейским пришлось выносить ласнамяэскую дорожную хулиганку Валентину из ее автомобиля

В понедельник пенсионерка Валентина из Ласнамяэ в очередной раз попалась полиции за нарушение ПДД.

По данным Delfi, у Валентины, которая уже получила в народе прозвище ”Субарик”, на этот раз отсутствовала справка о состоянии здоровья. Поэтому полиция не позволила ей ехать дальше. В социальной сети в группе ”Стоп Субарик” выложено видео, на котором видно, что пенсионерка отказывается покидать автомобиль. Поэтому стражам порядка пришлось выносить ее за руки и за ноги.

Также, по данным Delfi, автомобиль Валентины увезли на полицейскую стоянку на Рахумяэ.

Напомним, что передача ”Pealtnägija” (”Очевидец”) показала сюжет о ”самом опасном участнике дорожного движения Эстонии” — пенсионерке из Ласнамяэ Валентине Тереховой, которую пользователи интернета окрестили ”Субарик”.

Около года назад активисты создали в сети Facebook группу, участники которой делятся друг с другом информацией и фотографиями Валентины на дорогах, пишет ERR. Сообщество насчитывает более 2000 членов, и все они недовольны совершаемыми пенсионеркой на дорогах опасными маневрами.

За последние четыре с половиной года по вине Валентины произошло 20 страховых случаев, в связи с чем ее платежи по страховке составляют 1600 евро в год. Согласно официальным данным за период 2012-2017, Валентина совершила больше всего аварий в стране. Второе место в ”рейтинге страховых случаев” занимает машина с всего лишь 11 эпизодами.