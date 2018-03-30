ФОТО и ВИДЕО: Полицейская спецоперация в Мууга: гражданин Литвы угрожал взорвать гранату

Спецподразделение полиции провело сегодня в Мууга масштабную операцию, на месте была и скорая помощь.

Как выяснилось, в пятницу вечером в Центр тревоги поступило сообщение, что в Мууга мужчина угрожает взорвать гранату. Отряд быстрого реагирования и скорая помощь прибыли на место за считанные минуты и начали с ним переговоры. В итоге 38-летний мужчина успокоился и сдался. Граната оказалась учебной, а дебошир был задержан.

Как сообщает Пыхьяская префетура, полицейские задержали мужчину, который угрожал, что подорвет себя при помощи предмета, похожего на гранату. Происшествие длилось примерно час, никто не пострадал, мужчина был задержан.

Полиция получила в 18:20 сообщение о том, что на Каллавере теэ мужчина угрожает подорвать себя гранатой. Патрульные полицейские прибыли на место через четыре минуты. Мужчина вышел из гостевoго домa и стоял на улице, держа в руке похожий на гранату предмет.

Патрульные полицейские начали переговоры с мужчиной. Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер сказал, что полицейские разговаривали с мужчиной более часа. "Полицейским удалось убедить его, чтобы он положил гранату на землю. Примерно в 19:30 полицейские отряда быстрого реагирования задержали мужчину, 38-летнего гражданина Литвы", — сказал Валдо Пыдер. Мужчина был трезв, предмет оказался учебной гранатой.

Пыдер добавил, что задержанный находился в гостевом домe со своими близкими. "По первоначальным данным, в какой-то момент возник конфликт и мужчина был очень раздражен. Он вышел на улицу и угрожал подорвать себя. К счастью, никто не пострадал", — рассказал полицейский.

Начато уголовное делопроизводство, которое ведет криминальное бюро Пыхьяской префектуры, ведением делопроизводства руководит Пыхьяская окружная прокуратура.