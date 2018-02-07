ФОТО и ВИДЕО: Поиски в водах Пярнумаа прекращены, тело пассажира микроавтобуса не найдено

Вчера в Пярнумаа микроавтобус вместе с пассажирами провалился под лед залива. Двое человек были спасены, водолазы нашли тела троих человек. Сегодня продолжались поиски четвертого погибшего, но они не принесли результата.

Вчера поисковые работы закончились в 21:00. Полиция подтвердила Delfi, что поиски продолжатся в среду после 9 утра. Водолазы учитывают, что течение могло отнести тело на более дальнее расстояние от салона.

Руководитель Пярнуской патрульной службы Хенри Мурумаа сказал Delfi, что видимость в воде плохая и приходится работать на ощупь, на что уходит больше времени. По его словам, водолазы могут за одно погружение находится под водой не более часа.

Как сообщил находящийся на месте репортер Delfi, на море работали два водолаза.



По словам участвующего в поисках водолаза Нормана Талсона, видимость действительно очень плохая. ”Видимость где-то 30-50 см, не больше”, — сказал он и добавил, что в связи с близостью путей следования судов тело могло уже унести течением дальше.

Ляэнеский спасательный центр сообщил Delfi, что на расстоянии примерно 500 метров от берега микроавтобус провалился под лед на пути к острову Манилайд.

Микроавтобус опустился под воду, глубина в месте инцидента составляет около 4 метров.

Двое человек, 51-летняя женщина и 41-летний мужчина, были спасены, скорая помощь доставила их в больницу. По первоначальным данным, их жизнь сейчас вне опасности.

По словам местного жителя, компания людей хотела попасть на паром, но когда выяснилось, что он идет на Кихну, то они решили проехать по льду до острова Манилайд на автомобиле. Он также добавил, что двое спасенных — мужчина и женщина — употребляли алкоголь.

Как отмечается, в данном месте нет и никогда не было официальной ледовой дороги.