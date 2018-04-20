20.04.2018, 20:06

ФОТО и ВИДЕО: Под Таллинном горит гора древесных щепок

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rus.delfi.ee
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Под Таллинном, в деревне Мяннику в волости Саку открытым пламенем пылает горя древесных щепок. Пожар начался в 17:40, спасателям до сих пор не удалось его потушить.

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