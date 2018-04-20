ФОТО и ВИДЕО: Под Таллинном горит гора древесных щепок

Под Таллинном, в деревне Мяннику в волости Саку открытым пламенем пылает горя древесных щепок. Пожар начался в 17:40, спасателям до сих пор не удалось его потушить.
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ВИДЕО: В Пыхья-Таллинне стартовала серия обучающих семинаров и благотворительных акций для молодежи
20.04.2018
Решение о необходимости подготовки серии мероприятий для живущих в Пыхья-Таллинне молодых людей было принято в феврале Круглым столом молодежи — консультативным органом, действующим при районной управе, в состав которого входят представители местных школ и молодежных организаций. О тм, для чего нужен подобный Совет и какие мероприятия ожидают молодежь этой части столицы, в студии DELFI рассказали старейшина управы Пыхья-Таллинн Раймонд Кальюлайд и представительница Круглого стола молодежи Кристи Рюйтель.
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В СДП слишком много салонной политики? По словам члена совета партии, решения принимаются за чашкой кофе на Тоомпеа
20.04.2018
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Рейтинг Путина упал после выборов. Почему?
20.04.2018
Президенту России Владимиру Путину доверяет меньше половины россиян, а за месяц, прошедший после президентских выборов, рейтинг упал на семь процентных пунктов, следует из опроса ВЦИОМ. Это произошло после трагедии в Кемерово, "мусорных" протестов, падения курса рубля и западных санкций, но социологи называют колебания рейтинга традиционными.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
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