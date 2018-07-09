ФОТО и ВИДЕО: Под Пярну автомобиль съехал в кювет и перевернулся

Сегодня днем недалеко от Пярну автомобиль Peugeot 206 съехал с дороги и перевернулся.
На место прибыла полиция и скорая.
Сегодня днем недалеко от Пярну автомобиль Peugeot 206 съехал с дороги и перевернулся.
На место прибыла полиция и скорая.
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