09.07.2018, 14:20

ФОТО и ВИДЕО: Под Пярну автомобиль съехал в кювет и перевернулся


rus.delfi.ee
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Сегодня днем недалеко от Пярну автомобиль Peugeot 206 съехал с дороги и перевернулся.

На место прибыла полиция и скорая.

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Спасибо за ответы и удачи!
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