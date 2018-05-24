Сегодня около 16.40 на третьем километре шоссе Нарва-Таллинн произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля Mazda.
24.05.2018, 18:06
ФОТО И ВИДЕО: Под Нарвой в ДТП погиб мотоциклист
дополнено в 18.241
Сегодня около 16.40 на третьем километре шоссе Нарва-Таллинн произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля Mazda.
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