24.05.2018, 18:06

ФОТО И ВИДЕО: Под Нарвой в ДТП погиб мотоциклист

дополнено в 18.241
rus.delfi.ee
EST
ФОТО И ВИДЕО: Под Нарвой в ДТП погиб мотоциклист
Lugeja foto

Сегодня около 16.40 на третьем километре шоссе Нарва-Таллинн произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля Mazda.

Как сообщила Delfi пресс-представитель Идаской префектуры полиции Леана Лойде, в результате полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

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