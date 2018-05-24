24.05.2018, 18:06

ФОТО И ВИДЕО: Под Нарвой в ДТП погиб мотоциклист

 (6)
дополнено в 19:20
rus.delfi.ee
EST 81
ФОТО И ВИДЕО: Под Нарвой в ДТП погиб мотоциклист

Сегодня около 16.40 на третьем километре шоссе Нарва-Таллинн произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля Mazda.

Видео - сообщество EZ-дуны в Facebook.

Сегодня примерно в 16.40 на 209-м километре шоссе Таллинн-Нарва произошло трагическое ДТП, в котором погиб 32-летний мужчина.

ДТП произошло, когда столкнулись автомобиль Mazda и мотоцикл Yamaha. По первоначальным данным, мотоцикл ехал по главной дороге из Нарвы в сторону Таллинна, а Mazda выехала на главную дорогу, не уступив дороги мотоциклу.

Водитель Mazda, 19-летний молодой человек, был трезв, у него есть право на управление автомобилем соответствующей категории. Он был в машине один и не пострадал. Мотоциклист имел также действующие права соответствующей категории и был в шлеме.

Дорога на месте ДТП была сухая, видимость была хорошая.

Оперативный руководитель Идаской префектуры Урмас Эльми выражает близким погибшего соболезнования.

"Водители должны считаться с тем, что летом на дорогах много мотоциклистов, которых заметить тяжелее. При столкновении с автомобилем мотоцикл всегда является более слабой стороной, поэтому надо всегда следить за соблюдением разрешенной скорости и быть внимательным, предусматривая возможные опасности. Мотоциклисты, убедитесь, пожалуйста, в том, что вас заметили", — сказал Эльми.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия начато уголовное делопроизводство, которое ведет Идаская префектура и которым руководит Вируская окружная прокуратура.

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