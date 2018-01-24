ФОТО и ВИДЕО: Очередная авария. В ДТП на Тартуском шоссе погиб человек. Движение на месте аварии нарушено

Сегодня в 14:27 поступило сообщение об очередной аварии на шоссе Таллинн-Тарту-Лухамаа-Выру. На этот раз на 47 км, где, по предварительным данным, столкнулись грузовой автомобиль и легковушка.
Находившийся в легковом автомобиле пассажир в результате столкновения погиб.
Точные обстоятельства выясняются.
Движение на месте аварии нарушено. Полиция просит всех принимать во внимание сложные погодные условия и ехать предельно осторожно, соблюдая безопасную дистанцию.
Tartu mmt veel üks LŌ #opjuht pic.twitter.com/sekKYYF1wp
— Valdo Põder (@PoderValdo) January 24, 2018
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