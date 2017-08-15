ФОТО И ВИДЕО: Ночью в Тарту сгорели две машины, были слышны взрывы

Сегодня ночью жители улицы Яама в районе Кивилинна проснулись от непривычных звуков — по словам одного из жителей, он услышал три взрыва. Пытаясь найти источник шума, мужчина увидел во дворе дома две горящие машины.

”Около часа ночи отправился спать, но неожиданно услышал взрыв”, — рассказал местный житель Герт Delfi.

”Услышал, что сигнализации машин начали работать. Через несколько минут был уже второй взрыв. Я вышел на балкон и увидел, что в доме недалеко на втором или третьем этаже как будто бы пылает, но это, скорее всего, было отражение в окне. Я тут же начал снимать, и тогда произошел третий взрыв. Тогда я позвонил в Спасательный департамент и выбежал на улицу посмотреть. К этому времени пожарные были уже на месте и пожар был потушен”, — вспоминает Герт.

Горящие машины — не новое для Тарту явление. Всего лишь в прошлое воскресенье в полицию города Тарту поступило заявление, согласно которому на улице Рингтеэ горело две машины. На данный момент поджигателя не нашли.