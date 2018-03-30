ФОТО и ВИДЕО: Ночью в Нымме молодежь разбила окна жилого дома и микроавтобуса

В ночь на пятницу на улице Рохелизе в столичном районе Нымме молодые парни разбили камнями окно жилого дома и припаркованного рядом микроавтобуса. Полиция на данный момент считает причиной происшествия желание подростков поразвлечься.

Пыхьяская префектура сообщила Delfi, что инцидент произошел чуть раньше пяти часов утра. Вандалы причинили лишь ущерб имуществу, люди не пострадали.

Полиция пыталась выследить хулиганов с помощью поисковых собак, но безуспешн. На данный момент полиция пытается установить личности вандалов.