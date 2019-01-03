ФОТО и ВИДЕО: Ночью в Курессааре загорелся дом: погиб человек

В Центр тревоги поступило сообщение о возгорании в Курессааре на улице Тальве. По словам оперативного управляющего Рейнара Иванова, сказали, что горит двухэтажный жилой дом, внутри которого могут быть люди.



По прибытии спасателей на место второй этаж горел открытым пламенем. В доме находились трое. Одному человеку удалось выбраться своими силами, второго вынесли спасатели. Третий погиб. Возгорание было ликвидировано в 04:31. Точные обстоятельства выяснит следствие. Также пока неясно, был ли в здании дымовой датчик.

Спасатели еще раз напоминают о необходимости иметь дымовые датчики. Также датчики надо регулярно проверять и помогать своим пожилым родственникам в этом деле. Если вы знаете дом, где отсутствует датчик, то по номеру 1524 можно вызвать спасателей для консультации.