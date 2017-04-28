28.04.2017, 08:40

ФОТО и ВИДЕО: На Таллиннской окружной дороге за час совершили аварии 20 автомобилей, грузовик съехал в кювет

 (33)
дороги скользкие — будьте осторожны!
rus.delfi.ee
EST

В пятницу утром Таллиннская окружная дорога была очень скользкая. В следствие этого за час там совержили аварии около 20 автомобилей.

По словам пресс-секретаря полиции Марие Аавы, первая информация о ДТП поступила в 6:40 утра. ”Никто не пострадал, но машины врезались друг в друга”, — пояснила она.

Спасательный департамент отмечает, что на Таллиннской окружной дороге асфальт покрыт черным льдом, поэтому там очень скользко.

ДТП происходят как по направлению к Тартускому шоссе, так и в районе окружной. В течение часа в аварии попало 20 машин.

Вблизи Юри грузовик съехал в кювет.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии